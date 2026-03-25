Haberler

Sağlık merkezine çamurlu çizmelerini çıkarıp galoşla girdi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da inşaat bekçisi Hacı Duran Doğan, aile sağlığı merkezine çamurlu çizmelerini çıkararak galoş giyip girdi. Saygı gösterdiği için böyle davrandığını ifade eden Doğan'ın bu hareketi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan Hacı Duran Doğan, dün öğle saatlerinde bekçi olarak çalıştığı şantiyeden ilaç yazdırmak için Kiltepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doğan, çamurlu olduğu için çizmelerini çıkarıp ayağına galoş giyerek sağlık merkezine girdi.

Galoş giyip çamurlu çizmelerini de merkezin kapısının girişine bırakan Hacı Doğan Duran, saygı duyduğu için böyle davrandığını belirterek, "TOKİ şantiyesinde bekçi olarak çalışıyorum. İlaç yazdırmak için geldim buraya. Ayağımdaki çizmenin çamur olduğunu fark ettim. Saygımdan ötürü ve sağlık ocağının çamur olmaması için çamurlu çizmelerimi çıkarıp galoş taktım ayağıma. O şekilde içeri girip ilacımı yazdırdım" diye konuştu.

Bu arada yaşananlar, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

