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Bolu'dan gezi dönüşü mahsur kaldıktan sonra ulaşılan araç, arazi araçlarının desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla dün Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik gezinin ardından dönüş yoluna geçen ve bir süre sonra irtibat kesilen aracın çamura saplandığı belirlendi. Aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Arazi araçlarıyla bölgeye gelen taşımacılık firması yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu araç, halat yardımıyla çamura saplandığı yerden çıkarıldı.

Geldiği güzergah üzerinden Bolu'ya ulaşan araç, kontrollerin ardından Kocaeli'ye gitmek üzere yola çıktı.

Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na dün düzenlenen günübirlik gezinin dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, aracın Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırlarında bataklığa saplandığı tespit edilmiş, sağlık durumları iyi olan çocuklar ve görevliler kurtarılmıştı.

Kaynak: AA