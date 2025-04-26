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Cammu Keşmir'de Terör Saldırısı: 175 Gözaltı

Cammu Keşmir'de Terör Saldırısı: 175 Gözaltı
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısının ardından 175 kişi gözaltına alındı. İlk sorgulamanın ardından çoğu serbest bırakıldı. Hindistan, saldırıyı Pakistan'a mal ederek diplomatik ilişkileri gerdi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hint polisi, Pahalgam saldırısının ardından düzenlenen "terör operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

Polis, Anantnag'da düzenlenen operasyonda 175 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan polis, gözaltına alınanların çoğunun ilk sorgulamanın ardından serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Polis ayrıca, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını kaydetti.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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