Cammu Keşmir'de, İran lideri Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle protestolar düzenlendi

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülmesi sebebiyle protestolar düzenlendi.

Hint basınında yer alan haberlere göre ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Srinagar, Budgam ve Bandipora bölgelerinde birçok kişi sokaklara döküldü.

Srinagar sokaklarında toplanan göstericiler, siyah bayraklar ve Hamaney'in fotoğraflarını taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, Hamaney'in ölümünü "tarihi bir trajedi" ve "şehadet" olarak nitelendirdi.

Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölge halkına sükunet ve itidal çağrısında bulundu.

Abdullah, "İran'daki gelişmeleri ve Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğüne dair haberleri derin endişeyle takip ediyorum. Tüm toplulukları barışı korumaya ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.