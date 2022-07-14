CAMİNİN KUBBESİNDEKİ YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEK, 5 GÜN SONRA KURTARILDI

BURSA'da cami kubbesindeki yuvasından düşen yavruk leylek, 5 gün sonra Nilüfer Arama-Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapa Merkez Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasındaki 2 yavrudan biri, alt kubbeye düştü. Mahalle sakinleri, durumu muhtar Ali İhsan Dengiz'e bildirdi. Bir süre yavrunun annesi tarafından kurtarılması beklendi. Fakat 5 gün geçmesine rağmen yavru kurtarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi.

3 SAAT ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla kubbeye çıkamayınca NAK ekiplerinden yardım istedi. İhbarla harekete geçen NAK ekipleri, istasyon kurarak caminin kubbesine çıktı. 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yavru leyleğe ulaştı. Diğer leyleği de alarak inen ekipler, yavruları kontrol etti.

DEHİDRASYONA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Kubbeden düşen yavrunun dehidrasyona girdiği tespit edildi. Ekipler, yavruya gıda ve sıvı takviyesi yaptı. Daha sonra yavru leylek, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel