Meslek lisesi öğrencileri camileri onarıyor

YAKUP SAĞLAM/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Adana ve Mersin'de meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında ziyaret ettikleri camilerin eksikliklerini gideriyor, elektrik tesisatı, halı ve perdelerin onarımı yapıyor.

Adana'da Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Tekstil Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon bölümlerinden öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinde camileri ziyaret eden gençler, gördükleri eksiklikleri gideriyor.

Son olarak Sarıçam ilçesindeki Nucude Aslan Camisi'nin elektrik tesisatı ve halılarının bakımını yapan öğrenciler, ibadethane için okulun atölyesinde yeni seccade ve perdeler üretti.

Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Canan Ant, AA muhabirine, bu tür projelerin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Öğrencilerin, mesleki becerilerini sahada uygulama şansı bulduğunu belirten Ant, "Bakanlığımızın bu tür projelerinde var olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Camilerimizin ayda bir temizlik, tekstil ya da elektrik-elektronik anlamında ihtiyaçları varsa gidermeye gayret ediyoruz. Yakın zamanda camilerimizin perde ve halılarında temizlik yaptık." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Keçeli ve Kardelen Eliş de anlamlı bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Nucude Aslan Camisi'nin imam hatibi Ramazan Temelkuran da "Camlar ve kapıların gül suyuyla temizlenmesi içimizi ferahlattı. Bu çalışma çok anlamlıydı, mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Mersin'de liseliler duvarlarını boyadıkları caminin ahşaplarını onardı

Mersin'de de Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde atölyelerinde ürettikleri boyayla Yenişehir ilçesindeki Hacı Himmet Camisi'nin yıpranan dış cephesini yeniledi.

Okulun İnşaat Teknolojisi ve Kimya Teknolojisi Alanı bölümlerinde eğitim gören 12 öğrenci, 5 günlük çalışmada caminin ahşapları ve elektrik aksamını da onardı.

Camideki çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul müdürü Faruk Erol, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlayışıyla öğrencilerin sadece teoride değil sahada da üretimin içinde olmasını önemsediklerini vurguladı.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinde güzel birlikteliklerin oluştuğunu dile getiren Erol, "Projeyle gençlerimiz hem mesleklerini uygulayarak öğreniyor hem de milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak topluma hizmet ediyor. Öğrencilerimiz, mesleki bilgi ve becerilerini gerçek yaşam ortamında uygulama fırsatı bulurken ekip çalışması, sorumluluk alma ve üretime katılma bilincini de kazanıyor." diye konuştu.

Okulun inşaat bölümü öğretmeni Mustafa Çakır da mesleki eğitimin toplumsal hizmete nasıl dönüştüğünü sahada gösterdiklerini söyledi.

Yenişehir Müftü Vekili Kamil Çolak da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler projeye katkı sunmanın gururunu yaşıyor

Öğrencilerden Emre Can, projeye katılmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Sadece atölyede değil okulun dışında her ihtiyaçta sahada olan okulun öğrencisiyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı artık gelenek haline getirdik." dedi.

Ahmet Kaplan da manevi değerleri yüksek projelerde yer almalarının kendilerini geleceğe güçlü şekilde hazırladığının altını çizdi.

Batuhan Agalar ise camideki her işi titizlikle bitirdiklerini belirterek, "Okul olarak sürekli sahadayız ve emeğimizin bu tür hayırlı hizmetlerde hayat bulmasından gurur duyuyoruz." dedi.