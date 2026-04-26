Haberler

Camide namaz kılarken telefonunu şarj etti, not yazıp 100 TL bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde camide namaz kılarken telefonunu şarj eden kişi 100 TL ile üzerine 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktı.

Mudurnu ilçesinin tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii'ne gelen kişi, namazını kılarken cep telefonunu da şarj etti. Caminin elektriğini kullanan kişi, 'Telefonumu şarj ettiğim için bıraktım. Hakkınızı helal edin' yazılı notla birlikte 100 TL bıraktı. Vatandaşın caminin içine bıraktığı para ve notu caminin müezzini Eyüp Acar fark etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımetin:

Helal olsun herkez keşke o kadar ince düşüne bilse hak konusu önemli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

