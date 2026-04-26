Camide namaz kılarken telefonunu şarj etti, not yazıp 100 TL bıraktı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde camide namaz kılarken telefonunu şarj eden kişi 100 TL ile üzerine 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktı.

Mudurnu ilçesinin tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii'ne gelen kişi, namazını kılarken cep telefonunu da şarj etti. Caminin elektriğini kullanan kişi, 'Telefonumu şarj ettiğim için bıraktım. Hakkınızı helal edin' yazılı notla birlikte 100 TL bıraktı. Vatandaşın caminin içine bıraktığı para ve notu caminin müezzini Eyüp Acar fark etti.

