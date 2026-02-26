Ayakkabısını bulamayınca cami görevlilerine saldırdı
Diyarbakır'da teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan M.U., cami görevlilerine saldırarak gözaltına alındı ve tutuklandı.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran ve gözaltına alınan M.U., olayda 2 saat sonra Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı