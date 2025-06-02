Camide Hırsızlık: Bağış Kutusu ve Cüzdan Çalındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, yatsı namazından sonra camide yalnız kalınca müezzinin cüzdanı ile bağış kutusunu çaldı. Olay, güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edildi.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yatsı namazının ardından camide yalnız kalan kişi, bağış kutusunu ve müezzinin cüzdanını çaldı.
Olay, dün gece Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi'ndeki Karaçalılık Camii'nde meydana geldi. Cemaatin dağılmasıyla birlikte camide yalnız kalan kişi, imamın odasındaki bağış kutusunu çaldı. Daha sonra tekrar geri gelen şüpheli, müezzin Günay Çelik'in ceketini karıştırıp cebindeki cüzdanı da alarak, kaçtı. Olay, imamın durumu fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı. İmam Bayram Kırlak kamera kayıtlarıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
HABER: Serhat YILMAZ/AKYAZI (Sakarya),