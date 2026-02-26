Haberler

Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını idda ederek 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia eden bir kişi, saldırdığı iki kişiyi yaraladı. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia ederek saldırdığı 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Selahaddin Eyyubi Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada birçok suç kaydı bulunan M.U'nun ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek, bundan cami görevlilerini sorumlu tuttuğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B'ye fiziki müdahalede bulunmuş, kendisini darp etmişti. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrası yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi