Haberler

Kayseri'de cami tuvaletinde kavga: 1 kişi bıçaklandı

Kayseri'de cami tuvaletinde kavga: 1 kişi bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri'de cami tuvaletinde kavga: 1 kişi bıçaklandı
Haber Videosu

KAYSERİ'de cami tuvaletinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan F.P. (38), ağır yaralandı.

KAYSERİ'de cami tuvaletinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan F.P. (38), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Akın müjdeyi verdi! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu

Müjdeyi verdiler! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.