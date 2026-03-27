Cezaevinden izinli çıktı, girdiği 3 camideki ses sistemlerini sopayla kırıp söktü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan Bekir A., cezaevinden izinli çıkarak 3 ayrı camide ses sistemlerini kırıp yerinden söktü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre; akli dengesi yerinde olmayan Bekir A., Güzelyalı Mahallesi'ndeki Çayırbaşı Camisi'ne elindeki sopayla girerek ses sistemlerine zarar verdi. Daha sonra Duran Camisi'ne giderek burada da mikrofonları söküp, kabloları koparan şüpheli, ardından Güzelyalı Yeni Camisi'ndeki mihrap, kürsü, minber ve müezzinlikte bulunan mikrofonları yerinden söküp, kırdı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Şüphelinin camilere zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansırken; yakalanan Bekir A.'nın Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden bayram izni için çıktığı ve Bursa'ya geldiği öğrenildi.

HALK OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Öte yandan şüphelinin sabah saatlerinde de Güzelyalı Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir halk otobüsünün önüne geçtiği, şoförün çarpmamak için ani fren yaptığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
