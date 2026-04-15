Giresun'da cami inşaatından düşen kişi öldü
Giresun'un Görele ilçesindeki cami inşaatında dengesini kaybeden Varol Atmaca (47), dördüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atmaca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeşildere köyünde yaşayan Varol Atmaca (47), köy camisi inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Atmaca, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak