Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

Cami İmamı, Cemaatine İkramda Bulunarak Gönülleri Fethetti

Cami İmamı, Cemaatine İkramda Bulunarak Gönülleri Fethetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yapan imam Duran Arslan, camiyi çiçeklerle donatarak ibadethaneyi güzelleştirdi ve cemaate çeşitli ikramlarda bulunarak sosyal bir bağ oluşturdu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Yaklaşık 7,5 yıl önce D-100 kara yolu yanındaki Çakmak köyünde bulunan Çakmak Camisi'ne atanan Duran Arslan, önce ibadethanenin içini ve dışını boyattı, sonra eksiklerini tamamladı.

Cami çevresini de güzelleştirmek isteyen Arslan, bahçeye ve saksılara çeşitli çiçek türleri dikti.

Saksıdaki çiçekleri yazları bahçeye koyan Arslan, kışları da soğuktan etkilenmemeleri için şadırvan ya da cami içine alıyor ve bakımlarını yapıyor.

Cami girişinde oluşturduğu alana ise çorap ile şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar koyan Arslan, bunların masrafını da sadaka kutusuna atılan paradan karşılıyor.

Arslan, cuma namazı kılmak için camiye gelenlere ise simit, tatlı, poğaça, lokum ve çay ikramında bulunuyor.

Camiye gelenler duygularını anı defterine yazıyor

Arslan, AA muhabirine, 23 yıldır imamlık yaptığını söyledi.

Yıllar önce her cuma cami cemaatine ikramlarda bulunmak için karar aldıklarını anlatan Arslan, "İlk önce çorba ikramı ile başladık. Bu manada insanlarımızdan güzel dönüşümler aldık. Anadolu insanının güzelliklerine şahit oldum. Hastaneye gittiğimde yabancı bir numaradan arıyorlar, 'Hocam ikindi namazını eda ettik, ikramlarınızdan tattık, teşekkür ederiz' dediler." ifadesini kullandı.

Namaz kılanların peçeteye duygularını yazarak teşekkür ettiklerini gördükten sonra bir anı defteri aldıklarını belirten Arslan, "Bugüne kadar 6 anı defterimiz doldu. Cami cemaatimize bugüne kadar 3 bin çorap hediye ettik." dedi.

Reşadiye Müftüsü Ramazan Tunç ise Arslan'ın camiyi çiçek bahçesi haline getirdiğini vurgulayarak, "Hocamız her yeri çiçeklerle süsledi. Bizi Türkiye'nin değişik yerlerinden arayarak teşekkür ediyorlar. 'Hocamız güzel hizmet sunuyor' diyorlar." diye konuştu.

Camide cuma namazı kılan Reşit Aydın da cenaze için İsmailiye köyüne geldiklerini dile getirerek, "Çakmak Camisi'nde cuma namazı kıldık. İlk defa cuma çıkışı ikramlarda bulunan hoca gördüm. Allah razı olsun." dedi.

Şaban Aydın ise cuma namazını camide kıldığını belirterek, "Rabbim bize burayı nasip etti. Namazımızı kıldıktan sonra ikramda bulundular. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
img

Bütün ülke onu konuşuyor
img

Bütün ülke onu konuşuyor
img

İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.