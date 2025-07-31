Cami'de Secdede Uyuyan 2 Yaşındaki Çocuğun Anları Güvenlik Kamerasında
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam camide akşam namazı sırasında secdede uyuyakaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, babasıyla birlikte gittiği camide akşam namazını kılarken secdede uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Sultan Şeyh Musa Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazından önce babasıyla birlikte camiye gelen 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, cemaatle birlikte saf tutarak namaza durdu. Muhammed Furkan, secde sırasında uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Muhammed Furkan'ın secdede uyuduğu, babasının da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek uyandırmaya çalıştığı ardından kucağına alarak camiden ayrıldığı anlar yer aldı.
Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK /DİYARBAKIR