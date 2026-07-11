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Cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çifti uyaran imam darbedildi

Cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çifti uyaran imam darbedildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunan çifti uyaran imam Ömer Kahvecioğlu, erkek şüpheli tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çifti uyaran imam Ömer Kahvecioğlu, erkek şüpheli tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İmam Rabbani Camisi'nde meydana geldi. İmam Ömer Kahvecioğlu, cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ettiği kadın ile erkeği uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışmada erkek, Kahvecioğlu'na saldırarak yere düşürdü. Daha sonra Kahvecioğlu, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan çifte engel olmak istedi. Geri dönen erkek, Kahvecioğlu'na birkaç kez yumruk attı. Kadın ise araya girerek şüpheliyi engellemeye çalıştı. Hastaneye giderek darp raporu alan Kahvecioğlu, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olay anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KOLUNU ISIRIYOR'

Olayın cemaati üzdüğünü söyleyen cami yönetiminde görevli Uğur Uludoğan, imamın çifti uyarınca saldırıya uğradığını söyleyerek, "Bunun üzerine şahıs, Ömer hocamıza saldırıyor, darp edip yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışırken, darp eden kişi, tekrar geliyor ve hocamıza tekrar hücum ediyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor, kolunu ısırıyor. Yani bu artık bir darptan çıkmış, bir vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla da hoş olmayan, nahoş şeyler. Bayan orada yerlere düşüyor, rezillik. Bulunduğumuz ortam hasebiyle yadırganacak, korkunç derecede bir olay" dedi.

'RAPORUNU ALDI'

Çevredekilerin yaşananları fark etmesi üzerine olaya müdahale ettiği belirten Uğur Uludoğan, "Hoca raporunu aldı, istirahatte kalkamıyor. Dünkü namaz vakitlerinde dışarıdan sağ olsun müftülük personel gönderdi. Cumamızı öyle eda ettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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