Karadeniz'in doğasıyla öne çıkan Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlıyor

Ordu'nun Çambaşı Yaylası ile çevresindeki obalar, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdüren yöre sakinlerinin yanı sıra doğanın tadını çıkarmak isteyenlere günübirlik ev sahipliği yapıyor.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımdaki yayla ve çevresindeki Taşbaşı, Ertaş ile Gölardı'nın da aralarında bulunduğu obalar, uçsuz bucaksız ormanları ve bol oksijenli havasıyla tercih ediliyor.

Doğasıyla kendine hayran bırakan yayla, havanın ısınmasının ardından yöre sakinleri ve ziyaretçilerle hareketlenmeye başladı.

Kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçelerden yayla ve obalara gelenler, bahçelerine çeşitli sebzelerin tohum ve fidelerini ekiyor. Çobanlar da küçük ve büyükbaş hayvanlarından oluşan sürülerini çayırlarda otlatarak günlerini geçiriyor.

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, orman güllerinin de aralarında bulunduğu rengarenk çiçeklerin açtığı doğada günübirlik vakit geçiriyor, yöresel ürün satış noktalarında alışveriş yapıyor.

Adrenalin seven konuklar ise Çambaşı Kayak Merkezi'ne kurulan yaz kızağında kayarak eğleniyor.

"Yaylada güzel vakit geçirmenin tam mevsimi"

Taşbaşı obasındaki evine ailesiyle gelen 61 yaşındaki Sefa Kaya, AA muhabirine, toprakla uğraşmanın güzel olduğunu söyledi.

Bahçesine karalahana, dürme pancar ve patates ektiğini belirten Kaya, "Buranın doğası çok güzel. Çam ormanlarının içerisinde sabahları çiseyle beraber o koku insanı mest ediyor. Burada her şey doğal." dedi.

Faruk Duman da vakit buldukça ailesiyle yaylaya geldiğini, burada evi bulunan akrabalarına bağ ve bahçe işlerinde yardımcı olduğunu ifade etti.

Yaylada güzel vakit geçirmenin tam mevsimi olduğunu belirten Duman, havası, suyu ve doğasıyla güzel olan yaylanın kendilerine iyi geldiğini dile getirdi.

Almanya'dan memleketine tatile gelen Serdar Özkan da eşi ve çocuklarıyla ziyaret ettiği yaylada keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özkan, Ordu'ya her geldiğinde Çambaşı Yaylası'nı severek ziyaret ettiğini belirterek, "Çiçeklerin açmasıyla burası çok güzel oluyor. Güneş açıyor, sonra belli olmuyor, bir soğuk, bir sıcak. Biraz giyinmeniz lazım. Çok güzel, anlatamam. Köyümü, ülkemi seviyorum." diye konuştu.