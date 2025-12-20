Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Karadeniz'in doğal güzelliklerinden Çambaşı Yaylası'ndaki merkez, bir süre önce etkili olan karın ardından kayakseverlere kapılarını açtı.

Kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, geçen hafta etkisini gösteren karla birlikte kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Çambaşı Kayak Merkezi'nde bugün itibarıyla yeni sezonun açıldığını belirten Kaya, "Bugün güzel bir hareketlilik var. Yarın ve daha sonraki günlerde yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Burada bütün hazırlıklarımızı Büyükşehir Belediyemiz yaptı ve tamamladı. Daha da güzel olacak diye düşünüyoruz inşallah." dedi.

Kaya, misafirleri ağırlamak için gastronomi, konaklama, kayak pistleri, telesiyej gibi çoğu şeyin hazır olduğunu vurguladı.

Bu sene iyi bir sezon geçeceğini düşündüklerini dile getiren Kaya, "Geçen seneki yoğunluğun bir kat daha artacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili tedbirler alındı. İnşallah bu tedbirler çerçevesinde de hemşehrilerimiz rahat gider gelir. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak antrenörü Serdar Albayrak ise pistlerin hazır hale getirildiğine değinerek, "Yeterli seviyede kar var ama önümüzdeki hafta daha çok yağacaktır. Yılbaşında bol karlı bir kayak sezonu olacak. O yüzden tüm kayakseverleri buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan eşiyle gelen Ramazan Çoğan da kayak sezonunu burada açmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Hava harika. Başlangıç için mükemmel bir pist. Görüldüğü gibi her şey yolunda şimdilik. Çambaşı'nın Samsun'a da yakın olması güzel. Pisti de güzel, buradaki ortam da harika. Aynı zamanda kafeleri ve diğer alanları da burayı cazip kılıyor." dedi.