Haberler

Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi, kar yağışının ardından kayak sezonunu açtı. Kayakseverler, pistlerde eğlenceli zaman geçirirken, yetkililer bu sezonun yoğun geçeceğini öngörüyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Karadeniz'in doğal güzelliklerinden Çambaşı Yaylası'ndaki merkez, bir süre önce etkili olan karın ardından kayakseverlere kapılarını açtı.

Kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, geçen hafta etkisini gösteren karla birlikte kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Çambaşı Kayak Merkezi'nde bugün itibarıyla yeni sezonun açıldığını belirten Kaya, "Bugün güzel bir hareketlilik var. Yarın ve daha sonraki günlerde yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Burada bütün hazırlıklarımızı Büyükşehir Belediyemiz yaptı ve tamamladı. Daha da güzel olacak diye düşünüyoruz inşallah." dedi.

Kaya, misafirleri ağırlamak için gastronomi, konaklama, kayak pistleri, telesiyej gibi çoğu şeyin hazır olduğunu vurguladı.

Bu sene iyi bir sezon geçeceğini düşündüklerini dile getiren Kaya, "Geçen seneki yoğunluğun bir kat daha artacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili tedbirler alındı. İnşallah bu tedbirler çerçevesinde de hemşehrilerimiz rahat gider gelir. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak antrenörü Serdar Albayrak ise pistlerin hazır hale getirildiğine değinerek, "Yeterli seviyede kar var ama önümüzdeki hafta daha çok yağacaktır. Yılbaşında bol karlı bir kayak sezonu olacak. O yüzden tüm kayakseverleri buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan eşiyle gelen Ramazan Çoğan da kayak sezonunu burada açmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Hava harika. Başlangıç için mükemmel bir pist. Görüldüğü gibi her şey yolunda şimdilik. Çambaşı'nın Samsun'a da yakın olması güzel. Pisti de güzel, buradaki ortam da harika. Aynı zamanda kafeleri ve diğer alanları da burayı cazip kılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
title