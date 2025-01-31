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Cam Kapı Tamiri Sırasında Patlama: Şans Eseri Yaralanan Yok
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde cep telefonu satış ve tamiratı yapan bir iş yerinin cam kapısı, tamir edilirken aniden patladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi, kapının alt hidroliğinin bozuk olduğunu ve kazanın görünmez bir kaza olduğunu belirtti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin cam kapısı, yerine takılırken patladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu satış ve tamiratı yapan Cafer Tayyar Daras, iş yerinin cam kapısının kilit mekanizmasını tamir etmeye çalıştığı esnada kapı, bir anda patladı.

Cam kapının patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Daras, görünmez bir kaza yaşadıklarını dile getirerek, "Kapının alt hidroliği bozuktu, kapanıp açılmıyordu. Onu değiştirelim diye söktük, yapıp tam yerleştireceğizde elimizde patladı, tuz buz oldu. Biz de şaşırdık. Tek sevincimiz kimseye bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, Daras'ın arkadaşlarıyla yerine takmaya çalıştığı sırada cam kapının patlaması yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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