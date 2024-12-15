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Çam Dağı'nda Kış Manzarası Havadan Görüntülendi

Çam Dağı'nda Kış Manzarası Havadan Görüntülendi
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Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çam Dağı'nda muhteşem bir kış manzarası oluşturdu. Yağmurun ardından beyaza bürünen dağ, doğa ve kültür yoluyla göz kamaştırıyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

Kentte hafta sonu aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kocaali'yi Hendek ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle doğa ve kültür yolunu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki güzel manzaralar, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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