ÇALIŞMAK İÇİN GİTTİKLERİ HATAY'DA DEPREMDE ÖLEN BABA, OĞLU VE KAYINBİRADERİ SİİRT'TE DEFNEDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'a çalışmak için giden ve çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Muhyettin Erboğa (67), oğlu Bahattin Erboğa (46) ve kayınbiraderi Abdurrahman Esmeray (65) memleketleri Siirt'te toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'a çalışmak için giden ve çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Muhyettin Erboğa (67), oğlu Bahattin Erboğa (46) ve kayınbiraderi Abdurrahman Esmeray (65) memleketleri Siirt'te toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depreme, çalışmak için gittikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan Muhyettin Erboğa, oğlu Bahattin Erboğa ve kayınbiraderi Abdurrahman Esmeray, çöken 5 katlı binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin 7'nci gününde Muhyettin Erboğa, Bahattin Erboğa ve Abdurrahman Esmeray'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Yakınlarına teslim edilerek, memleketleri Siirt'e getirilen cenazeler Şeyh Musa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)