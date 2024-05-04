Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ilacı geri ödeme listesine aldı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilacın daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Geri ödeme kapsamına alınanlar arasında; kanser, diyabet, epilepsi, obezite, hipertansiyon ve alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunuyor.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınanlar arasında; kanser, diyabet, antibiyotik, epilepsi, migren, Multipl Skleroz, obezite, pulmoner hipertansiyon ve alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar yer alıyor.