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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz" sözleriyle milyonların beklediği zamma kapıyı kapattı.

Milyonlarca kişi asgari ücrete ara zam beklentisiyle yetkililerden gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik verilerin iyi gittiğine işaret etmişti. Bakan Işıkhan, yaptığı son açıklamada asgari ücrete zam için 2025'i işaret etti.

YÜKSELEN ENFLASYON "ARA ZAM" BEKLENTİSİ OLUŞTURDU

Asgari ücret sonra olarak yüzde 49 artış ile birlikte 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Çalışanlar ise enflasyondaki yükseliş nedeniyle meydana gelen zamların ardından maaşlarının artması için beklentiye girdi. Böylece asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

"HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMAYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu yöneltildi. Işıkhan, "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'DA KAPIYI KAPATMIŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" ifadeleriyle ara zam meselesine kapıları kapatmıştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Vedat Işıkhan Asgari Ücret Aralık Zam Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Kutay Bozkurt:

Bravo size . Asgari ücretli değilim ama memura ver emekliye ver asgari ücretliye gelince dur. Seçimde görüşülür bunlar

92
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Ahmet Çakır:

o zaman sende memur olaydın....Kıskanma la

yanıt11
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Aytekin Balpınar:

Kutay Bey,ben emekliyim ben niye zam almadım.

yanıt21
yanıt2
Kadir Tokay:

O zaman Aralığa kadar ayakta kalabilirseniz şükredin.

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11
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VEFA:

Asgari ücrete zam enflasyonu artırır, işsizliği çoğaltır. Verilen karar yerindedir. Bir asgari ücretli in iş verene maliyeti bugün 30 bin TL civarındadır. Bu bile iş verenleri çok zorlamaktadır...

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Allahın Kulu:

İşte sorunlu zihniyet yukarıdaki zihniyet kardeşlerim. İşçiyi maliyet, külfet olarak gören, hakkını vermemek için 100 takla atan zihniyet bu. İşçi bir maliyet değil kaynaktır. Hep örnek verdiğiniz batılı toplumlar bunu çoktan anlamıştır ve ona göre muamele etmektedir. Eğer işçiye hakkını verecek imkanın, müşterin, satışın yoksa kapatırsın dükkanı olur biter. NİYE İŞÇİNİN HAKKINI YİYORSUN? Sen işinde kötüysen işçinin suçu ne?

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yanıt1
Adem Örnek:

çok bilmiş vefa efendi, asgari ücretli ara zam derdinde değil aslında fiyat artışlarını frenleseler ama bir hafta önce aldığım tutkal 85 tl den 105 oldu, dün aldım 115 olmuş, iktidar hiçbir fiyat artışını kontrol etmiyor çünkü bütçeye giren vergiler satış matrahı üzerinden girdiği için artış işine geliyor, sorun ücret artışı ile çözülmez fiyatı sabit tutmakla çözülür, neden asgari ücrete zam yapınca enflasyon azıyorda memura verince azmıyor mu, bu kadarmı kafan basıyor

yanıt4
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VEFA:

Günde 8 saat çalışan, haftanın 1.5 günü izin kullanan ayrıca yıllık izin kullanan, her yıl 1 Aylık maaşının brüt tutarında bedavadan kıdem tazminatı kazanan, iş yerinde yiyen, içen çoğu zaman çok da verimli çalışmayan, iş verene bir aylık maliyeti 30 bin TLyi de fazlasıyla geçen asgari ücretli Türkiye şartlarında birçok hakka sahip olmakta, iyi para almaktadır. Emekli maaşının 10 bin TL olduğu ülkede asgari ücrete daha da zam yapılmaması mükemmel olmuştur!...

yanıt1
yanıt0
Serkan Taşdemir:

Reis 17.003 Yapsaydik keske

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mehmet karademir:

Yani kardeşim memur ver emekliye ver asgari üçretle calısan kisiye niye vermiyorsun cifte aytıcalık yapmayın ayıpdır günahtır

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