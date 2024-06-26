Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Milyonlarca kişi asgari ücrete ara zam beklentisiyle yetkililerden gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik verilerin iyi gittiğine işaret etmişti. Bakan Işıkhan, yaptığı son açıklamada asgari ücrete zam için 2025'i işaret etti.

YÜKSELEN ENFLASYON "ARA ZAM" BEKLENTİSİ OLUŞTURDU

Asgari ücret sonra olarak yüzde 49 artış ile birlikte 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Çalışanlar ise enflasyondaki yükseliş nedeniyle meydana gelen zamların ardından maaşlarının artması için beklentiye girdi. Böylece asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

"HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMAYACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu yöneltildi. Işıkhan, "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'DA KAPIYI KAPATMIŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" ifadeleriyle ara zam meselesine kapıları kapatmıştı