Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sendikalar ve işverenlerle yapılan görüşmeler neticesinde sükunet ve sağduyu ile maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundular." dedi.

Işıkhan, Meclis'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Doruk Madencilik işçilerinin sürecini başından bu yana takip ettiklerini ifade eden Işıkhan, konuya ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını talimatlandırdıklarını belirtti.

Firmaya, işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 2023'te 2 milyon lira ceza kestiklerini aktaran Işıkhan, 2025'te ise aynı sebeple firmaya 20 milyon liraya yakın bir ceza kesildiğini ifade etti.

Sağduyu ile bu sürecin tamamlandığını anımsatan Işıkhan, çalışma barışının korunmasının önemine dikkati çekti.

Işıkhan, "Sendikalar ve işverenlerle yapılan görüşmeler neticesinde sükunet ve sağduyu ile maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundular." dedi.

Bakanlık olarak her zaman emekçilerin yanında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Bayramdan önce de işçi alacaklarının emekçi kardeşlerimize ödenmesi sürecinde de yanlarında olduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 24 yıldır her zaman emekçimizin yanında olduk. İçişleri Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımızla koordineli bir şekilde başarıyla bu süreci yürüttük." ifadelerini kullandı.

Emekçiden yana tavırlarını her zaman gösterdiklerini belirten Işıkhan, işçi ve işvereni bir araya getirerek bu süreci tamamladıklarını belirtti.

İstihdam rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle emekçilerimize haklarının verilmesinin yanında istihdamda, iş gücüne katılımda tarihi seviyelere ulaşmış durumdayız. İşsizlik oranı yüzde 8,1 olarak açıklandı. Bunun arkasında, 24 yıldır Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz aktif iş gücü politikalarımızın önemli etkilerini görüyoruz. Güç programını siz de yakından takip ediyorsunuz. Özellikle gençlere yönelik çok önemli bir istihdam hamlesi olacaktır. 5 alt projeden oluşan bu hamlemizin büyük bir kısmı zaten şu an uygulamada yerini almış durumda."

"Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var"

Işıkhan, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını sağlamak ve istihdamı artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Genç işsizlik oranında da düşüş olduğunu belirten Işıkhan, uyguladıkları politikaların sonuçlarının görülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

İşsizlik oranının yaklaşık 35 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirten Işıkhan, "Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var, genç ve dinamik bir istihdam yapısına sahip. Aktif iş gücü politikalarımızla bu süreci Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başarıyla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyesinde artış olmayacağı bilgisini veren Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız, SGK Başkanlığımızla görüştükten sonra." dedi.