Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HOMETEX fuarının açılış kokteyline katıldı - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'nin üretim zenginliğini görmek, Türkiye'nin tekstilde geldiği üretim gücünü hissetmek için bu fuarı gezmek yeterli. Bir izlenim bile yeterli. Çünkü tekstil sektörü, bizim geleneksel olarak çok güçlü olduğumuz bir sektör." dedi.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bakan Bilgin, fuar kapsamında düzenlenen açılış kokteylinde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin üretim zenginliğini görmek, Türkiye'nin tekstilde geldiği üretim gücünü hissetmek için bu fuarı gezmek yeterli. Bir izlenim bile yeterli. Çünkü tekstil sektörü, bizim geleneksel olarak çok güçlü olduğumuz bir sektör." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tekstilde geçmişten gelen bir gücü olduğuna işaret eden Bilgin, "Hatırlayalım, imparatorlukta dünyanın birinci ipek üreticisi Türkiye ve onun merkezi de Bursa. İstanbul Kapalıçarşı'sı, dünyanın en büyük fuar alanı. Yüzyıllar boyunca böyle olmuş. Şimdi Türkiye yeniden gücünü toparlıyor. Nereden toparlıyor? Türkiye üretimden toparlıyor. Üretim gücüyle toparlıyor." diye konuştu.

"Türkiye, işçilerinin, emekçilerinin, mühendislerinin ve girişimcilerinin alın teriyle yükseliyor"

Türkiye'nin; işçilerinin, emekçilerinin, mühendislerinin ve girişimcilerinin alın teriyle yükseldiğini ve bir önceki ay Türkiye sanayisinin yüzde 13'ün üzerinde büyüdüğünü belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Şimdi yine açıklandı rakamlar... Türkiye sanayisi yüzde 9'un üzerinde büyümeyi gerçekleştirdi. Dolayısıyla 'Türkiye'nin gücü nereden geliyor? Türkiye nasıl ayakta duruyor?' diye soranlara, Türkiye üretim gücüyle ayakta duruyor. Üretim gücü hızla gelişiyor. Düşünün, Türkiye ayda 20 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. Türkiye, günde 2 milyar dolarlık ihracatı geçen bir ülke oldu. Dolayısıyla konjonktürel sorunlarımız var. Enflasyon var. Salgın hastalığın meydana getirdiği problemler var. Onun maliyeti var. Dünyada bu maliyetin meydana getirdiği çöküntüler var. Batılı ülkeler, gelişmiş ülke denilen ülkelerin hepsi dökülüyor. Üretim zincirleri kopmuş, onların yansımaları var. Dövizdeki dalgalanmaların yansımaları var. Dahası enerji fiyatlarındaki olağanüstü sıçramaların meydana getirdiği enflasyon üzerindeki yansımalar var. Ama bütün bunları aşmaya kararlıyız. Nereden aşacağız, nasıl asacağız? Türkiye'nin üretim gücüyle aşacağız. Tekstilcilerimizin üretim gücüyle aşacağız."

"Türk tekstili dünyanın bütün pazarlarına girmeye hazır bir sektördür"

Vedat Bilgin, tekstil sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu ve sektörün dış ticarete de önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

"Dolayısıyla Türkiye asla karamsar olacak bir ülke değil. Türkiye'nin üreticilerine baktığımız zaman, Türkiye'nin fuarlarına baktığımız zaman, bu fuara baktığımız zaman karamsar olacak hiçbir nokta yok." diyen Bakan Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü üretimle yeneceğiz. Reel sektör herhangi bir kriz hissetmiyor. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, konjonktürün meydana getirdiği sorunlar aşılacak sorunlardır. Türkiye bunu aşacak güçte olan bir ülkedir. Şunu belirtmek isterim; fuarlar aslında üretimle tüketimin bütünleştiği, buluştuğu yerlerdir. Uluslararası fuarlar da Türkiye'nin üretim gücünün, uluslararası pazarlara taşınacağı alanlardır. İşte bu fuar bizim dünyaya nasıl bir mesaj verdiğimizin bayrağını yükseltiyor. Türk tekstili, dünyanın bütün pazarlarına girmeye hazır bir sektördür. Bu bize gurur veriyor. Ben buradan bütün bu sürece katkı veren başta tekstilciler olmak üzere, bütün emekçilerimize, bütün mühendislerimize, desinatörlerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Bilgin, konuşmasının ardından fuar alanındaki stantları gezdi ve sektör temsilcileriyle bir süre sohbet etti.