Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hüznümüzü, acımızı paylaştığımız bu bayramda, yine ele ele vererek yaralarımızı saracak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek daha çok birbirimize kenetlenerek aşacağız." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hüznümüzü, acımızı paylaştığımız bu bayramda, yine ele ele vererek yaralarımızı saracak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek daha çok birbirimize kenetlenerek aşacağız." ifadesini kullandı.

Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenler nedeniyle bayrama kavuşmanın mutluluğunu buruk yaşadıklarını belirtti.

Deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilgin, "Hüznümüzü, acımızı paylaştığımız bu bayramda yine ele ele vererek yaralarımızı saracak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek daha çok birbirimize kenetlenerek aşacağız." açıklamasını yaptı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren sosyal devlet anlayışıyla hem maddi hem manevi olarak vatandaşların yanlarında olduklarını ifade eden Bilgin, "Şehirlerimizi yeniden kalkındırıp eski güzel günlerine döndürene kadar da büyük ve güçlü devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımıza yanı başlarında olmaya devam edeceğiz. Depremin yıkıcı etkisini azaltmak, milletimizin yarasına merhem olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.