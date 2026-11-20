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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Karabük'te çeşitli ziyaretler yaptı.

Bir dizi program için kente gelen Aydın, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Aydın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Aydın, burada yöneticiler ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'te yürütülen teşkilat çalışmaları ve kent gündemine ilişkin Aydın'a bilgi verdi.

Son olarak Karabük Belediyesine giden Aydın, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile makamında görüştü.

Ziyaretlerde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç da yer aldı.

Kaynak: AA