Çalıntı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 19 bin lira ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan ve çalıntı olduğu belirlenen plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü M.Ö.'ye 19 bin 670 lira ceza kesilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy yolunda yaptıkları denetimde M.Ö. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin Keşan ilçesinden çalındığı belirlendi. M.Ö.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kask takmamak'tan toplam 19 bin 670 lira idari para cezası kesildi. M.Ö., gözaltına alınırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.