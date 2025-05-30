Çalınan Otomobil Sakarya'da Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Bolu'da çalınan ve polis ekiplerince Sakarya'da bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çalınan bir otomobilin bulunması için çalışma yürüttü.

Ekiplerce Sakarya'da bulunan otomobil kente getirilerek, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.

Otomobilin anahtarını polis memurundan alan Emre Sert, aracını bulan polis ekiplerine teşekkür etti.

Evinin önünde park halinde bulunan otomobilini işten dönünce yerinde göremeyince polisten yardım istediğini anlatan Sert, ekiplerin kendisine her konuda yardımcı olduğunu söyledi.

Çalınan otomobilinin kısa sürede bulunduğunu dile getiren Sert, polis ekiplerinin aracını Sakarya'da bularak kendisine teslim ettiğini ifade etti.