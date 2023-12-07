Çalınan Motosiklet Kahramanmaraş'ta Bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalınan motosiklet, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerini gözaltına aldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalınan motosiklet, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kapsamlı çalışmalar sonucunda motosiklet Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulundu.
Motosiklet sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri E.U ile E.B gözaltına alındı.