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ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in resmi hükümet iletişim araçları aracılığıyla geçen yıl sonunda bakanlık çalışanlarına Hristiyan dini mesajları göndermesinin anayasal sınırları aştığına hükmedildi.

Washington Post haberine göre California eyaletinde Bölge Yargıcı Trina L. Thompson, ABD Tarım Bakanlığı çalışanlarına gönderilen e-postalar hakkında açılan davada kararını verdi.

Kararında Thompson, Bakan Rollins'in "çalışanlara dini inançlarını aşılamak amacıyla resmi iletişim kanallarını kullanarak kendi yetki konumunu kötüye kullandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Rollins'in hükümet iletişim araçları aracılığıyla bakanlık çalışanlarına Hristiyan dini mesajları göndermesinin anayasal sınırları aştığına hükmeden Thompson, "Bakan, dini mesajlar iletirken belirli sınırları tanımalıdır." ifadelerini kullandı.

The Hill gazetesinin haberine göre Rollins, Aralık 2025'te Tarım Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 100 bin çalışana gönderdiği Noel temalı e-postada "günahlar kurtarmak ve sonsuz yaşama giden kapıyı açmak için gelen kurtarıcı İsa Mesih" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA