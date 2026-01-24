Haberler

ABD'nin DSÖ'den çekilmesinin ardından California eyaleti küresel hastalık ağına katıldı

California eyaleti, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Küresel Salgın Uyarı ve Müdahale Ağı'na katıldı. Vali Newsom, bu adımın halk sağlığı hazırlıklarını güçlendirmek için önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ayrılmasının ardından California eyaleti, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Küresel Salgın Uyarı ve Müdahale Ağı'na katıldı.

California Valisi Gavin Newsom'un ofisinden yapılan açıklamada, eyaletin DSÖ'ye bağlı Küresel Salgın Uyarı ve Müdahale Ağı ile işbirliğine gitmesinin, ABD'nin örgütten ayrılmasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımın halk sağlığı hazırlıklarının güçlendirilmesi ve küresel salgınlara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla atıldığı vurgulandı.

Federal yönetimin ABD'yi DSÖ'den çekme kararını eleştiren Newsom, "Bu karar hem California sakinlerine hem de tüm Amerikan halkına zarar verecek pervasız bir adımdır." ifadesini kullandı.

Böylece California eyaleti, DSÖ'nün salgınlara karşı erken uyarı ve müdahale mekanizmasına katılan ilk ABD eyaleti oldu.

California Valisi Newsom, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden bu yana federal yönetimin politikalarını eleştiren isimlerin başında geliyor.

ABD basınında ve Demokrat Parti çevrelerinde 2028'deki başkanlık seçimlerinde olası adaylardan biri gösterilen Newsom, özellikle göçmenlik politikaları, iklim değişikliği, çevre ve sağlık konularında Trump yönetimini sık sık hedef alıyor.

Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından ABD'nin, DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

DSÖ'nün kuruluşunda öncü rol oynayan ve yıllar boyunca en büyük finansal destekçilerinden biri olan ABD, resmi verilere göre örgüte yıllık yaklaşık 111 milyon dolar aidat ve 570 milyon dolar gönüllü katkı sağlıyordu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
