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ABD'nin Los Angeles kentinde günlerdir süren depo yangını nedeniyle "acil durum" ilan edildi

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ABD'nin California eyaletinde Los Angeles'taki bir soğuk gıda deposunda günlerdir süren yangın nedeniyle Vali Gavin Newsom acil durum ilan etti. Yangın nedeniyle ciddi duman salınımı yaşanırken, 39 milyon kilogramı aşkın gıdanın çürüyerek biyolojik tehlike oluşturmasından endişe ediliyor.

ABD'nin California eyaleti Valisi Gavin Newsom, Los Angeles kentindeki soğuk gıda deposunda günlerdir süren yangınla mücadele kapsamında "acil durum" ilan etti.

Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada 17 Haziran'da başlayan yangınla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Vali Newsom, bölgede "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

California Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, yangınla mücadele kapsamında 5,5 milyon N95 maskesi, endüstriyel hava filtreleri ve su gibi acil durum eşyasının hazırlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle bölgede ciddi duman salınımı olduğu ve bunun hava kalitesini etkilediği kaydedilerek bölge sakinlerine uyarılara uymaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

NBC News'ün haberine göre, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ile Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Jaime Moore, yaptıkları açıklamada depodaki 39 milyon kilogramı aşkın gıdanın çürüyerek biyolojik tehlikeye yol açmasından endişe duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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