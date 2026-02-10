ABD'nin California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerine yönelik maske yasağı durduruldu

LOS ABD'de federal yargıç, California eyaletinde federal kolluk kuvvetlerinin yüzlerini gizleyecek şekilde maske, boyunluk, yüz örtüsü ya da herhangi bir ekipman takmalarını yasaklayan düzenlemenin durdurulmasına karar verdi.

Federal yargıç Christina Snyder, kararında, maske yasağının eyalet kolluk kuvvetlerine uygulanmamasının, federal hükümet açısından "ayrımcılığa" neden olduğunu belirtti.

Yasağın, bu haliyle federal kolluk kuvvetlerini hedef aldığını savunan Snyder, düzenlemenin askıya alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Maske yasağının, tüm kolluk kuvvetlerini kapsaması halinde mümkün olabileceğine işaret eden Snyder, "Mahkeme, federal görevlilerin maske takmadan da görevlerini yerine getirebildiğini tespit etti." ifadesini kullandı.

Snyder, kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında kurumlarını ve rozet numaralarını açıkça gösteren kimlik taşımalarını zorunlu kılan tasarıya onay verdi.

Maske yasağı tasarısını hazırlayan California eyalet Senatörü Scott Weiner, eyalet polisinin de kapsama alınacağı yeni düzenlemeyi gündeme getireceğini belirterek "Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve Sınır Devriyesi, korku kampanyalarını azami düzeye çıkarmak ve hesap verilebilirlikten kaçmak için yüzlerini kapatıyor. Maske yasağının uygulanmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

California Valisi, güvenlik güçlerinin hesap vermekten kaçamayacaklarını belirtmişti

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, eylülde, ICE'nin tartışmalı uygulamalarını sona erdirmeyi amaçlayan yeni yasaya imza atmıştı.

ICE görevlilerinin yüzlerini gizleyen maskeler takmasının şeffaflığı engellediğini ve denetimi zorlaştırdığını savunan Newsom, eyalette yürütülen operasyonlarda maske takılmasını yasaklayan bu yeni düzenlemeyle güvenlik güçlerinin hesap vermekten kaçamayacaklarını belirtmişti.

1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen ancak daha sonra açılan bir dava nedeniyle ertelenen düzenlemeyle California, ICE dahil federal kolluk görevlilerinin kimliklerini gizlemelerini yasaklayan ilk eyalet olmuştu.