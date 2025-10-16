Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan ve beraberindeki heyet, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan, daha sonra askerlerle sohbet etti.

Bakan, "7 gün 24 saat esasıyla görev yapan jandarma personelimiz ülkemizi kahramanca koruyor. Büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini ifa eden jandarma personelimize görevlerinde üstün başarılar dileriz. Allah, ayağınıza taş değdirmesin."dedi.

Ziyaretinde Bakan'a, Çaldıran Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Er, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız ve Tendürek Modüler Üs Bölgesi Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Yaltırık eşlik etti.