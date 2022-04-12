Çaldıran'da yaralı bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı - Haberler

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Çaldıran'da yaralı bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı

AA - Sadrettin Kaya - Güncel
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Çaldıran'da yaralı bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

İlçedeki Kaz Gölü çevresinde yaralı kuşu görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen görevliler, kuşu alarak hayvan hastanesine götürdü.

Kuşun, tedavinin ardından yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

AA / Sadrettin Kaya - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çaldıran, Van, Güncel, Haberler

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