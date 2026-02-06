Haberler

Çaldıran Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, çocukların kayak heyecanına ev sahipliği yaptı. Mevlan ve Devran Çınarağaç gibi tutkulu genç sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma hedefleriyle kayak yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezine aileleriyle gelen çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kayak tutkunu iki kardeş Mevlan ve Devran Çınarağaç da performanslarıyla takdir topladı.

Yarışlara katılmak isteyen 12 yaşındaki Mevlan Çınarağaç, hayalinin Avrupa şampiyonası oluğunu söyledi.

4 yaşından beri kayak yaptığını belirten Çınarağaç, her gün kardeşiyle kayak merkezine gelerek burada gün boyunca kayak yaptığını belirtti.

9 yaşındaki Devran Çınarağaç ise gözlem yaparak kayak yapmayı öğrendiğini, illerde ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkesini temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
