Üye Girişi
Haberler

Çaldıran'da Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Çaldıran'da Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğinde, gençlere kariyer hedefleri belirlemenin önemi anlatıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sema Güngör ve Hakim Halil Altun, öğrencilere kariyer planlaması ve öğrenmenin sürekliliği hakkında tavsiyelerde bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sema Güngör ve Hakim Halil Altun, gençlere geleceğe hazırlanmanın önemini anlattı.

Öğrencilerin eğitimlerini planladıkları kariyere göre sürdürmelerinin önemine değinen Güngör, öğrencilerin her şeyden önce hedef belirlemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Güngör, "Ne olmak istediğinize karar vermeniz lazım. Severek yapacağınız bir iş, size iş olarak gelmez. Meslek seçiminde temel soru, hangi alanda daha başarılı olduğunuzu bilmektir." dedi.

Öğrencilere hayallerinin peşinde gitmeleri tavsiyesinde bulunan Altun ise "Siz de ecdat gibi hayalinizin peşinden gitmelisiniz. Öğrenme boyutu kişinin ölümüne kadar devam eder. Kaymakam, hakim, savcı, doktor, öğretmen de olsanız sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel

Halil Altun Sema Güngör Başsavcı Çaldıran Güncel Eğitim Hukuk Yaşam Hakim van

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç? Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 25 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Orgeneral Ergin Saygun kimdir? Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.