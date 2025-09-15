Haberler

Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki ailenin arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soğuksu Mahallesi'ne bağlı Uzunyol mezrasında dün iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2'si ağır 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
