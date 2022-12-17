Çaldıkları fotokapana yakalanan hırsızlardan pes dedirten savunma: Radyo sandık Güncel Haberler Denizli'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana yakalanan şüpheliler, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde fotokapanı radyo sanıp çaldıklarını söyledi. Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatını izlemek için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan 1'i çalındı. Durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), fotokapanı çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. FOTOKAPANA YAKALANDILAR Çaldıkları fotokapan tarafından görüntülenen şüpheliden yola çıkan ekipler, fotokapanı ağaçtan söküp, çalan 2 şüpheliyi belirledi. 15 Aralık'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çobanlık yapan İsmail Y. (56) ile Kemal A. (28) yakalandı. ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Pamukkale Denizli JASAT Güncel Haberler

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