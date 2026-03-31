Çaldığı TIR'la gittiği eski sevgilisinin evinden de laptop çaldı

BOLU'da park halindeki TIR'ı çalıp gittiği eski sevgilisinin evinden de laptop çalan A.G. (30), gözaltına alındı.

Olay, 21 Mart akşamı Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, park halinde bulunan TIR çalındı. TIR'ın sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalınan TIR, Sümer Mahallesi'nde polis tarafından bulundu. Polis ekipleri, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip TIR'ı çalan şüphelinin A.G. olduğunu tespit etti. Şüpheli, günler süren çalışmanın ardından Akpınar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, çaldığı TIR'la eski sevgilisinin evine gittiği, buradan da laptop çaldığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.G., adliyeye sevk edildi.

