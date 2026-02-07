Haberler

Çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde çöp kamyonunun pres kısmına sıkışan temizlik işçisi Ahmet Temiz, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak ağır yaralanan temizlik işçisi Ahmet Temiz (32), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çal ilçesi çöp boşaltma alanında meydana geldi. Çal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Temiz, çöp kamyonunu boşaltmak için çöp boşaltma alanına gitti. Temiz, iddiaya göre biriken çöpleri ayağıyla prese itmek için kamyonun haznesine çıktı. Bu sırada Temiz'i fark etmeyen ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, presleme düğmesine bastı. Hazneye düşen Temiz, çöp kamyonunun pres kısmına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Temiz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Temiz, bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti