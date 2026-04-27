ÇAKÜ Meslek Yüksekokulunun kuruluşunun 50'nci yılı kutlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Meslek Yüksekokulunun kuruluşunun 50. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, ÇAKÜ Meslek Yüksekokulunun Türkiye'nin ilk meslek yüksekokullarından biri olduğunu, 50 yıldır binlerce öğrenci yetiştirdiğini belirtti.

Meslek Yüksekokulunun, Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan Taş Mescit ile aynı bölgede yer aldığına işaret eden Karataş, "Birinci Alaeddin Keykubat döneminde kurulmuş olan Taş Mescit o zamanın ilk yüksek öğretim kurumu olarak kurulmuştu. O zaman da orada müderrisler vardı, o zaman da orada talebeler vardı, öğrenciler vardı ve dönemin yüksek öğretimine hizmet ediyorlardı. Yaklaşık 800 yıl geçti bunun üzerinden. 800 yıl geçmesine rağmen aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı hedefe doğru meslek yüksekokulumuzun hareket ettiğini, çalıştığını görmek gerçekten biz yöneticileri de çok ama çok memnun ediyor. İnşallah bir 50 sene daha, belki 100'üncü senesi, 150'nci senesinde belki biz göremeyeceğiz ama bizim çocuklarımız, torunlarımız bunu görecek." dedi.

Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ömer Cem Karakoç da Meslek Yüksekokulunun 1976 yılından bu yana yalnızca bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Meslek Yüksekokulunun 15 aktif programı, 2 bin 500'ü aşkın öğrencisi, 50'nin üzerinde akademisyeniyle eğitim öğretim faaliyetlerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Karakoç, "Meslek Yüksekokulu olarak eğitim anlayışımızı teorik bilgiyle sınırda tutmuyor, yapay zeka uygulamaları, sektör işbirlikleri ve proje tabanlı öğrenme ile öğrencilerimizin yarının dünyasına hazırlanması gayreti içerisinde çalışıyoruz, çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Ekibi tarafından "Geleneksel Türk Kıyafetleri Defilesi" sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan Geçmişten Bugüne Fotoğraf Sergisi, Üretimden Geleceğe Teknik Sergi ve Geleneksel Türk Sanatları Sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Ayrıca 50. yıl etkinlikleri kapsamında 11. Uluslararası USBİLİM Uygulamalı Bilimler Kongresi ile 11. Uluslararası USBİLİM Sosyal Bilimler Kongresi'nin de açılışı gerçekleştirildi.