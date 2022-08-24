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Cakarta'nın Çin büyükelçiliği önünde madencilik faaliyetine karşı gösteri

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Endonezya'nın Kuzey Sumatra Eyaleti'nin Dairi bölgesinde yaşayan bir grup gösterici başkent Cakarta'daki Çin Büyükelçiliği önünde Dairi'deki madencilik faaliyetine karşı gösteri düzenledi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra Eyaleti'nin Dairi bölgesinde yaşayan bir grup gösterici başkent Cakarta'daki Çin Büyükelçiliği önünde Dairi'deki madencilik faaliyetine karşı gösteri düzenledi.

Kaynak: AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Madencilik Jakarta Güncel Haberler

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