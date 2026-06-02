Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan büyük yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü. Kemayoran bölgesinde gece saatlerinde başlayan yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edilirken, yaklaşık 620 kişinin evsiz kaldığı bildirildi. Saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, bölgede hasar tespit ve yardım çalışmaları devam ediyor.
- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü ve 620 kişi evsiz kaldı.
- Yangın, Cakarta'nın merkezindeki Kemayoran bölgesinde gece saatlerinde çıktı ve 35 itfaiye aracı ile 175 personel müdahale etti.
- Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olabileceği belirtildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan büyük yangın yüzlerce aileyi evsiz bıraktı. Yaklaşık 330 evin zarar gördüğü yangında 620 kişinin evini kaybettiği bildirildi.
ALEVLER GECE SAATLERİNDE YÜKSELDİ
Yangın, Cakarta'nın merkezindeki Kemayoran bölgesinde gece saatlerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçrayarak geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
620 KİŞİ EVSİZ KALDI
Cakarta İtfaiye ve Kurtarma Kurumu Müdürü Syarifudin, yangının yaklaşık 330 haneyi etkilediğini açıkladı.
Yangın nedeniyle mahalle sakinleri tahliye edilirken, yaklaşık 620 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.
SAATLER SÜREN MÜDAHALE
Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alınırken, sabaha karşı tamamen söndürüldü.
İLK İHTİMAL ELEKTRİK KONTAĞI
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, evlerini kaybeden aileler için yardım faaliyetleri başlatıldı. Yetkililer, mağdur vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.