Cakarta'da uçuş görevlisi eğitim merkezi - Haberler

Uçuş görevlilerine acil durum ve güvenlik eğitimi verilmesi

Yemek servisi eğitiminin verilmesi

Teorik eğitimlerin verilmesi

Yürüme eğitiminin verilmesi CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Garuda Endonezya Eğitim Merkezi (GITC) bünyesinde bir pilot eğitim tesisi, uçuş görevlisi eğitim binası ve bir acil durum güvenlik binası barındırıyor. Merkezde, ayrıca sosyal oda (uçuş görevlileri için makyaj eğitim odası), yurt, yemek salonu, kütüphane gibi destek hizmetleri de bulunuyor. Diğer olanaklar arasında, pilot adayları için bir sanal gerçeklik tesisi bulunmaktadır. Entegre Prosedürel Eğitim (IPT) olarak bilinen bu kendurumda pilot adayları, uçak sistemleri ile ilgili detaylı eğitim alıyor. Kabin ekipleri ise, altı ayda bir, uçakta çalışmaya teşvik amaçlı, yeteneklerini geliştirme ve performans yükseltme odaklı eğitimlere tabi tutuluyor.