Endonezya'da Türk tasavvuf müziği ve ney enstrümanı tanıtıldı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Paramadina Üniversitesi ev sahipliğinde dün düzenlenen etkinliğinde Türk tasavvuf müziği ve ney enstrümanı tanıtıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Paramadina Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "The Sound of the Ney: Introducing Turkish Sufi Music and the Spiritual Depth of the Ney Instrument" etkinliğine üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Iin Mayasari, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Selman Özdan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Paramadina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mayasari, kültürel etkileşimin toplumlar arasındaki anlayış ve dostluğun geliştirilmesindeki önemine dikkati çekti.

Özdan ise Türkiye ile Endonezya arasındaki köklü dostluğu vurgulayarak, kültür ve eğitimin ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Özdan, ney enstrümanının yalnızca bir müzik aleti değil, aynı zamanda insanın manevi yolculuğunu ve iç dünyasını yansıtan önemli bir sembol olduğunu ifade etti.

Etkinliğin ana konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Dr. Senem Arslan, gerçekleştirdiği sunumda Türk müziğinin tarihsel gelişimi, tasavvuf müziğinin Türk kültüründeki yeri ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin düşünce dünyasında ney enstrümanının taşıdığı anlam hakkında bilgi verdi.

Arslan, sunumunda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden bu yana Türk müzik geleneğini ele alırken, Mevlevihanelerin müzik eğitimindeki rolüne ve neyin tasavvuf geleneğindeki sembolik anlamına da değindi.

Sunumun ardından gerçekleştirilen ney dinletisi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda soru-cevap bölümü de düzenlendi. Katılımcılar Türk tasavvuf müziği, Mevlevi geleneği, Mevlana'nın düşünceleri ve ney enstrümanına ilişkin çok sayıda soru yöneltti.

Yaklaşık iki saat süren etkinlik sonunda katılımcılar, Türk kültürü ve tasavvuf müziğine ilişkin daha yakından bilgi edinme fırsatı bulduklarını belirtti.

Programın, Türkiye ile Endonezya arasındaki kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.