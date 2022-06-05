Cakarta'da Dünya Çevre Günü - Haberler

Cakarta'da Dünya Çevre Günü
AA - Eko Siswono Toyudho - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yürüyüş yapanlar Bisiklete binenler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yürüyüş yapanlar
Bisiklete binenler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.
AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel