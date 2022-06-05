Cakarta'da Dünya Çevre Günü - Haberler

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Cakarta'da Dünya Çevre Günü

AA - Eko Siswono Toyudho - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yürüyüş yapanlar Bisiklete binenler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yürüyüş yapanlar

Bisiklete binenler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.

AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel

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