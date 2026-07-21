Haberler

Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir teknede çıkan yangının ardından denize atlayan 2 kişi kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir teknede çıkan yangının ardından denize atlayan 2 kişi kurtarıldı.

Çamlık Mahallesi açıklarında, sahilden yaklaşık 4 deniz mili uzaklıkta seyreden özel teknenin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Teknede bulunan E.E. (40) ve A.Ç'nin (26) denize atladığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Can yelekleriyle denizde mahsur kalan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı

Dehşet anları! Fabrikaya atmaya çalışırken elinde patladı
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki

Cumhurbaşkanlığın bile radarına girdi! Sözde fenomene sert tepki
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası

CHP'de peş peşe istifalar! Aralarında belediye başkanı da var
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek