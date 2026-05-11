İzinsiz çakar kullanan sürücüye 173 bin 392 TL para cezası uygulandı

Sosyal medyada çakar ışıklarla çekim yapan sürücüye, izinsiz çakar kullanmaktan 173 bin 392 TL para cezası ve ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

ÇAKARLI araç kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, izinsiz çakar kullanmaktan 173 bin 392 TL para cezası uygulandı.

B.E.P.'nin çakarlı otomobil ile seyir halindeyken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu araç kısa sürede tespit edilerek, içerisinde olan kişinin ise herhangi bir koruma hizmeti bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerinde araç 30 gün trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem uygulandı. Sürücüye 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
